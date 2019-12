Preso presidente dos Feirantes, ex-candidato a deputado federal, com cinco PMs, em Rio Preto da Eva. (Veja fotos dos presos )

O presidente do Sindicato dos Feirantes, David Lima da Silva, candidato a deputado federal em 2018, está preso. Ele tinha ordem de prisão expedida pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva. Estava dando depoimento à delegada Tâmera Maciel Assad, que fez o pedido, quando recebeu voz de prisão. David é acusado, com cinco policiais militares, que também estão presos, de extorsão, no Município de Rio Preto da Eva.

David teria fornecido informações e até seguido o grupo em carro de sua propriedade, um Fiat Toro branco, segunda (02/12), quando teria sido praticada a extorsão. Os PMs, acompanhados de David, teriam pedido R$ 50 mil do gerente do Lojão Caruaru, Jeffson Silva Dantas de Souza. Ele estava em comboio com um caminhão, vindo do porto de Itacoatiara para Manaus, trazendo confecções, sapatos e sandálias. Os policiais alegavam que havia drogas no veículo. Depois, que a mercadoria tinha nota fiscal subfaturada.

O carro foi examinado, revirado e o entorpecente não foi encontrado. Os PMs trabalhavam na 24ª Cicom, na Manaus Moderna. O comandante da unidade, coronel Augusto César, foi exonerado ainda na noite de segunda-feira (02/12).

Nesta terça (10/12), em seu depoimento para a delegada, o ex-comandante negou a ordem para que os policiais fossem até Itacoatiara. O cabo Samuel de Freitas Andrade e o capitão Everton Zaranza Portilho foram presos em flagrante, no dia 02/12. Nesta terça, a delegada Tâmera prendeu Rogério Pinheiro de Freitas, Miquéias Duarte Ribeiro e Ribson de Souza Maciel. Os cinco só poderiam realizar operação fora de Manaus com uma série de comunicados, que não foram realizados. Os comandos da PM e da Polícia Civil, as delegacias de Itacoatiara e Rio Preto da Eva teriam que estar informados oficialmente.

Muitos advogados Os policiais de Rio Preto da Eva ficaram surpresos quando começaram a chegar advogados para defender David. Seis estiveram na delegacia, antes da prisão, na semana passada. Ele já havia sido acusado, em maio de 2015, de usar PMs para extorquir feirantes da Manaus Moderna. A justificativa para o uso de PMs é que ele vinha sendo ameaçado de morte. Um governador, cujo nome não quis revelar, chegou a designar uma escolta permanente para ele. Essa designação foi cancelada e David teria passado a “pagar por fora” para manter o serviço.

As mesmas fontes afirmam que houve pressão também da corporação, mas o governador Wilson Lima, avisado, proibiu panos quentes. “Os policiais que fizeram as primeiras prisões estavam sendo ameaçados e depois receberam até parabenizações”, disse a fonte. Da esquerda para a direita: Miquéias, Ribson, Rogério, Samuel e Everton, os PMs presos sob a acusação de extorsão, em Rio Preto da Eva. Na foto maior, o momento da vistoria no caminhão com mercador

