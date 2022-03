Presidente do UFC elege nocaute sofrido por Luana Dread como o ‘maior na história do MMA feminino’

Presente na O2 Arena para o UFC Londres, Dana White acredita que Molly McCaan marcou época neste sábado (19). Empolgado com a performance da inglesa na vitória arrasadora diante de Luana Dread, o ‘chefão’ se rendeu ao nocaute brutal da peso mosca (até 56,7kg.), que massacrou a brasileira no terceiro round.

“É o maior nocaute na história do MMA feminino que todos já viram. Mulheres não costumam nocautear assim”, cravou White, em coletiva após o show.

No confronto contra Dread, McCann subiu no octógono com o público da O2 Arena a seu favor. A inglesa, então, soube administrar as emoções e teve uma apresentação de gala, não dando chances à brasileira.

A ‘cereja do bolo’, no entanto, chegou no último round. Após Luana aceitar uma trocação franca, Molly encontrou o nocaute de forma avassaladora, ‘apagando’ a tupiniquim com uma cotovelada giratória de rara felicidade.

Além de brilhar no UFC Londres, McCann teve mais motivos para sorrir. A combatente ampliou o bom momento no Ultimate, chegando a duas vitórias consecutivas, e ainda levou um dos bônus de US$50 mil (cerca de R$250 mil).