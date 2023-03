Presidente do assentamento Buritis no ipixuna foi assassinado

Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos, e a polícia está apurando quem foi o autor dos disparos de arma de fogo, segundo relatos das testemunhas o autor dos disparos estava em uma caminhonete preta.

Gilson Silva da Rosa de 41 anos, (vítima) liderava um assentamento de uma vicinal que passa por dentro da Comunidade do Ipixuna. As Terras do local do assentamento, passaram por uma grande valorização neste último ano e as áreas passaram a ser bastante procuradas. Por ser próximo da cidade de Humaita no sul do Amazonas, o valor das terras cresceram absurdamente e a posse das terras começaram a gerar conflitos de terras pelos tamanhos de cada proprietários de terras.

O crime ocorreu por volta do km 36 vindo de Humaitá. No momento do ataque o presidente vinha em direção ao Ipixuna com duas moças no seu veículo, uma delas foi ferida na perna e foi atendida no hospital de Humaitá.

A Polícia militar já iniciou as investigações para tentar localizar o autor do crime.

O corpo da vítima será transferido para Porto Velho.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ