PrEP: Método de prevenção ao HIV já registrou mais de 3,7 mil distribuições do medicamento no Amazonas

Desde que foi implementada no sistema de saúde do Amazonas, em 2018, a Profilaxia Pré-Exposição Sexual (PrEP) já registrou mais de 3,7 mil dispensações do medicamento de prevenção ao HIV, de acordo com dados do Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde. Em Manaus, o método é distribuído de forma gratuita pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

Atualmente, o Amazonas conta com 596 usuários em PrEP, sendo que 1.041 chegaram a iniciar o uso do medicamento e 445 desistiram. O ano de 2021 foi o que registrou mais adesão ao método preventivo, com cerca de 1.682 dispensações da PrEP.

“É importante, desde já, lembrar que a PrEP previne somente o HIV. Então, a gente precisa sempre estimular não só o uso dela, mas o uso da prevenção combinada, que é você estar usando PrEP, mas também usar o preservativo, fazer testagem e, num período de tempo, geralmente de seis em seis meses, fazer um check-up completo e verificar se o seu atual método de prevenção é eficaz para prevenir não somente o HIV, mas também as outras infecções sexualmente transmissíveis”, disse o educador comunitário da FMT-HVD, Gabriel Mota.

De acordo com ele, é importante desmistificar o uso do medicamento, para que o método alcance, cada vez mais, um público maior.

“O HIV não é um vírus que escolhe públicos, ele está presente, hoje, em todas as comunidades ao redor do mundo. Por esse motivo, é preciso que todos entendam a necessidade de fazer com que essa política pública chegue a todas as regiões da cidade. É preciso desmistificar que a PrEP tem mais malefícios que benefícios, pelo contrário, além de ter quase zero efeito colateral, é um comprimido que você não sente tomar todo dia e que vai te deixar muito mais saudável do que se estivesse usando somente o preservativo como forma de prevenção”, explicou o educador comunitário.

Sobre o medicamento – A PrEP é um método de prevenção à infecção pelo HIV, que consiste em tomar um comprimido diariamente. O medicamento é eficaz e oferece um grau de proteção contra a infecção pelo HIV superior a 90%, quando tomada regularmente. O medicamento está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é gratuito.

Em fevereiro deste ano, houve a ampliação da oferta da PrEP. Além da FMT-HVD e da clínica da família Franco de Sá, na zona centro-oeste de Manaus, o medicamento está disponível, também, nas clínicas da família Carmen Nicolau, na zona norte, e Desembargador Fábio do Couto Valle, na zona leste; e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Montenegro, na zona centro-sul da capital.

“Isso é muito bom, porque aquela pessoa que não chegava até a Fundação de Medicina Tropical ou ao Franco de Sá para buscar, agora, vai chegar, porque ela não precisa pegar dois ônibus. Talvez ela nem precise pegar ônibus para ir ao local e isso é muito importante”, disse Gabriel.

Público – A PrEP possui um público-alvo, formado por homens gays, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans, travestis e casais sorodiferentes (quando uma pessoa é soropositiva e a outra não). Entretanto, toda e qualquer pessoa que possui uma vida sexual ativa pode se candidatar ao uso do medicamento. Mais informações podem ser obtidas no site: https://prepmanaus.com.br/.

