PREFEITURA NÃO PARA, E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, SÃO EXECUTADOS ATÉ EM VÉSPERA DE NATAL

O prefeito do povo, Herivaneo Seixas esteve agora pouco em vários locais onde a secretaria de infraestrutura executando obras de tapa-buracos hoje (24), o gestor municipal relatou que, está desafiando a natureza neste inverno amazônico.

”A vontade de trabalhar e fazer cada dia mais por nossa cidade, move meu dia-a-dia, fazendo com que, determine e acompanhe os trabalhos em execução pela cidade. Tudo pra deixar nossa ruas melhores, e zelar pelo que é nosso!” Disse o prefeito do povo veja!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ