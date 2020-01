PREFEITURA INICIA OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA

O prefeito do povo esteve hoje, (29) na Rua Antero Riça com a Rua Dom José, bem ao lado do Bar do Flamengo, onde tem uma gigantesca vala a céu aberto que, tem incomodado dezenas de famílias no local com mal cheiro e todo tipo de dejetos nocivos à saúde. Herivaneo Seixas, acompanhou o início do trabalho de saneamento básico com manilhas de 1m de diâmetro que irá dar vazão ao volume de águas e esgotos que por ali passam todos os dias.

*”Deus me deu esta oportunidade, de melhorar a vida das pessoas, aqui há mais de 25 anos, nada foi feito para, tirar esse povo do mal cheiro e tapar essa vala que acumula lixo e doenças aos que aqui moram. Estamos fazendo o que podemos com recursos próprios, no peito e na raça, para melhorar a vida de todos!”* Finalizou o prefeito.

O ano de 2020 começou bastante movimentado pela infraestrutura do município, já temos várias frentes de serviços em execução gerando emprego e renda e nossa cidade. Calçadas, meio fio e sarjetas, também estão sendo executadas na Rua Francisco Monteiro.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*