PREFEITURA EMPOSSA 11 NOVOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas empossou nesta manhã de quinta-feira (16) 11 Novos Técnicos em enfermagem para o quadro fixo de funcionários da secretaria municipal de saúde. Estiveram presentes na solenidade o vereador Antônio Carlos (Totinha), o secretário de saúde do município Cleomar Scandolara e o secretário de Gabinete Elias Pereira.

A posse ocorreu no Auditório do Palácio das Mangabeiras, após o executivo municipal se pronunciar diante dos novos concursados que passarão pelo período probatório a partir de hoje. Desde o início de seu mandato como gestor, o prefeito do povo já convocou mais de 110 concursados que já atuam em suas funções.

*”Eu faço parte do quadro de funcionários temporários, pois diferente de vocês, meu contrato se encerra ao fim de 04 anos de trabalho. Valorizem esta oportunidade, e ajudem nosso município a melhorar ainda mais, nosso atendimento em saúde! Estamos ainda com zero caso do COVID-19 com a proteção de Deus! Agradeço todos os dias por isso, mas não podemos relaxar, a saúde é prioridade e agora com o apoio de vocês, ficaremos ainda mais fortes!”* Encerou o prefeito do povo assinando a posse dos ‘novos’ técnicos de enfermagem de Humaitá.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*