Prefeitura em Ação no bairro de Nova Esperança contou com a presença maciça da população

Prefeitura em ação mobilizou uma grande multidão de pessoas nesta sexta-feira (22) no bairro de NOVA ESPERANÇA em Humaitá. Desde as 09h00 da manhã o bairro contou com a presença do mutirão da saúde, realizando atendimento médico e dentário, além exames médicos e aferimento de pressão alta no posto de saúde.

A secretaria de ação social, cadastrou famílias para recebimento de cestas básicas e kits de higiene bucal, além de oferecer ainda, corte de cabelos gratuitos com direito a som ao vivo. O mutirão de limpeza também foi mobilizado, fazendo a limpeza e coleta de lixo desde a manhã de quarta-feira (20), a secretaria de infraestrutura realizou também a revitalização das luminárias públicas deixando todo o bairro iluminado durante a noite. Os serviços de drenagem nos pontos críticos, também foram executados e devem continuar com a implantação de manilhas para o escoamento de agua e esgotos.

O projeto Prefeitura em Ação teve a presença do prefeito do povo Herivaneo Seixas, vereadores e secretários prestigiando a solenidade de encerramento que aconteceu no final desta tarde.

*”Limpamos o bairro, revitalizamos a iluminação pública, realizamos drenagem rasa e profunda para evitar o acúmulo de agua nas casas, foi oferecido corte de cabelo, brincadeiras para as crianças, tivemos também atendimento médico e odontológico, com exames e visitas das equipes de saúde nas casas, para o combate à Dengue e a Malária, fizemos o social com distribuição de cestas básicas e kits de higiene bucal para nossas crianças, enfim o bairro de Nova Esperança participou intensamente desta nossa ação de hoje! Muito obrigado a todos! Agora vamos para o bairro de São Domingos Sávio, porque nosso trabalho não pode parar!”*. Discursou o prefeito do povo, diante de todos os presentes.

Texto: Chaguinha/Acrítica de Humaitá

Fotos: Ryan Vasquez

Filmagens e edição: Manuel Menezes