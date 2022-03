Prefeitura de Humaitá inaugurou mais uma creche, em Humaitá

A Prefeitura inaugurou nesta Segunda-feira (21/03), inaugurou mais uma creche na cidade, no bairro Nova Humaitá.

A Secretária de Educação, Arnaldina Chagas, falou do empenho aplicado para que a obra no anexo fosse realizada. “ Diante de muitos desafios, estamos entregando mais um espaço tão importante para a nossa cidade. Muito mais que um prédio, entregamos para as nossas crianças o direito de serem acolhidas com excelência, destacou a Secretária de Educação.”



O Prefeito Dedei Lobo destacou a importância dessa obra “ A missão do nosso governo é ampliar os serviços à comunidade. Com a inauguração de mais uma creche, estamos caminhando rumo a esse objetivo.”