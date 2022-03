Em pauta, novas flexibilizações a serem tomadas em decorrência da queda dos números de casos positivados no município pelo virus COVID-19.

A expectativa para quem trabalha com festas e eventos, é a possibilidade de ser liberados shows musicais e extensão dos horários de funcionamento dos estabelecimentos noturnos.

Nada do que divulgamos logo acima é a pauta oficial, apenas presunção de possibilidades, pois as decisões ainda serão tomadas apos as 13hs no Auditório da prefeitura.