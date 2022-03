PREFEITURA DE HUMAITÁ ABRE PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRE DENUNCIA DE VENDA DE MADEIRAS DOADAS PELA PRF NO MUNICÍPIO

Uma denuncia divulgada em rede social sobre suposta venda de madeiras que foram doadas pela PRF a prefeitura de Humaitá, repercutiu negativamente em todo o estado, e por isso o gestor municipal Dedei Lobo, abriu processo administrativo para apurar os fatos.

O Diário Oficial consta o nome do advogado Robson de Menezes como nomeado para iniciar a apuração dos fatos delatado pelo Portal do Zacarias de Manaus.

O prefeito disse que, nenhuma dúvida pode ficar circulando diante de uma denuncia grave como esta, e que, todas as medidas necessárias para o esclarecimento do fato precisavam ser tomados, por isso, abriu processo de apuração dos fatos já divulgados no diário oficial.

