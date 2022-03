Prefeitura de Careiro Castanho promove mutirão de entregas e inaugurações nesta sexta-feira (11)

A Prefeitura de Careiro Castanho realizou na manhã desta sexta-feira, 11/3, um mutirão de entregas de equipamentos e de novas estruturas no município para beneficiar áreas de saúde, educação, infraestrutura, produção rural e assistência social, além de dar a ordem de serviço para a revitalização de quatro ramais que beneficiarão comunidades agrícolas.

Com a presença do senador Eduardo Braga e do deputado Silas Câmara, autores das emendas para a aquisição dos itens e construção dos prédios entregues, foi realizada a inauguração do Mercado Municipal Francisco Esmerindo Rabelo e do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) Ivonilde Silva Cordeiro.

“São dois novos espaços para atender a população careirense com maior estrutura e serviços de qualidade, uma conquista alcançada graças ao empenho da nossa prefeitura e ao apoio que o senador Eduardo e o deputado Silas têm dado ao nosso município” disse o prefeito Nathan Macena.

Também foi realizada a entrega de motores de luz, mobiliário para as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), tablets e uma ambulância, para a área de Saúde. Para a educação, a prefeitura entregou material didático para os estudantes, eletrodomésticos para as escolas, equipamentos e instrumentos musicais, além de quatro ônibus novos.

“O município do Careiro Castanho, graças ao empenho do prefeito Nathan, vive uma realidade completamente diferente da que existia aqui em 2017 e, mesmo reeleito, ele tem mostrado o compromisso que tem em deixar um legado verdadeiro para sua gente. Isso o torna um gestor diferenciado que merece todo nosso apoio e compromisso”, afirmou o senador Eduardo Braga.

Na ocasião, ainda foi realizada a:

Assinatura de ordens de serviços para a pavimentação asfaltica de quatro ramais, o P.A Panelão, Caapiranga, Ramal do Brasil e São João, bem como a entrega de mudas de açaí para os produtores rurais e cestas básicas para a população.

Entre outras autoridades, estiveram no evento alguns prefeitos do interior como João Campelo, de Itamarati; Beto D’angelo, de Manacapuru; Jair Souto, de Manaquiri, além da primeira dama de Careiro Castanho Marcia Macena, vereadores, entre outros.