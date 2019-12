PREFEITO ROQUE LONGO EM COMPANHIA DOS DEPUTADOS ÁTILA LINS E BELARMINO LINS ANUNCIA IMPLANTAÇÃO DO IFAM EM APUÍ

Na companhia do reitor Antônio Venâncio e do prefeito Roque Longo e vereadores, o deputado federal Átila Lins e o deputado estadual Belarmino Lins, membros do Progressistas, participaram, no último fim de semana, da implantação de um núcleo do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) no município de Apuí, no Sul do Amazonas.

“Foi uma solenidade bonita sobre a inauguração do IFAM em Apuí, o que vai proporcionar aos jovens um aprendizado ímpar, à altura das importantes demandas do município”, disse Átila, que também destacou no evento as presenças do vice-prefeito Marcos Lise e dos vereadores Flaviano, presidente da Câmara Municipal, além de Pelado, Carlão, Ribinha, Antônio Carlos , Nego da Ceam , Gevan e Ocivaldo, e de secretários, professores e estudantes apuienses.

Para Belarmino Lins, “o evento representou um marco histórico para o processo educacional profissional e tecnológico no município dada a relevância dos objetivos do IFAM”. Segundo os parlamentares progressistas, o diretor do Campus de Iranduba, professor Jorge Nunes, vai coordenar as ações do IFAM em Apuí, que ficará sob a jurisdição do Campus de Humaitá.

“Anunciei que até o início de março de 2020 voltaremos ao município para a aula inaugural do IFAM que, então, deslanchará suas atividades no município em parceria com a administração dos companheiros Roque Longo e Marcos Lise”, informou Átila. Durante o evento, ele anunciou a liberação de recursos destinados à manutenção do Hospital local, para o qual se comprometeu também em consignar recursos visando a aquisição de um aparelho de hemodiálise.

“O aparelho será de grande valia para os pacientes renais, que, assim, não precisarão mais realizar deslocamentos constantes e sacrificosos para Manaus ou Porto Velho, com elevados custos para a Prefeitura”, disse o parlamentar, que está viabilizando, também, recursos da ordem de R$ 1,5 milhão para obras nas estradas vicinais de Apuí.



