PREFEITO REUNE GUARDA MUNICIPAL, ENTREGA COTURNOS E ANUNCIA FARDAMENTO E REFORMAS DO PRÉDIO DA GUARDA EM HUMAITÁ

O prefeito Herivaneo Seixas esteve nesta manhã de quinta-feira (16) na Guarda Municipal do município onde fez entrega de coturnos a toda a corporação, diante dos presentes anunciou que, irá dar todo o fardamento novo, e também a comemoração do aniversário da guarda que deve acontecer no próximo dia 27.

Na oportunidade, relatou que, tem atendido a todos os pedidos da guarda e que prioriza sempre que pode, tudo o que é necessário em prol da categoria. Herivaneo relatou ainda que, aprovou o estatuto da guarda e que, viabilizará estudo para a aprovação do plano de cargos e salários. Ao encerrar suas palavras o prefeito disse que, vai ceder um espaço na área do Parque Agropecuário Dr. Renato Gonçalves, para a construção do espaço de lazer da corporação.

*”Tenho um imenso carinho por nosso guardas, eles são a nossa segurança patrimonial, nosso município tem que valorizar esses homens e mulheres da melhor maneira possível, e tenho procurado fazer isso!”* Encerrou o prefeito do povo.

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*