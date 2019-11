PREFEITO DO POVO INAUGURA FILTRO “SALTA Z” NA COMUNIDADE DE PARAÍSO GRANDE EM HUMAITÁ

Em companhia de vereadores e secretários municipais, o gestor humaitaense inaugurou nesta manhã de sábado (23/11) oficialmente na Comunidade de Paraiso Grande o filtro SALTA Z que foi adquirido através de um convênio entre governo do Estado, e governo Federal que enviaram ao município humaitaense.

Este é um projeto da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que transforma água suja do Rio Madeira em potável para o consumo humano das populações mais carentes, ribeirinhas.

O equipamento é um tipo de filtro com tecnologia totalmente brasileira que está sendo considerada uma solução inovadora, além de ser simples consegue atender até 600 pessoas por dia.

*“A falta de água limpa é um problema muito sério que precisamos resolver, nas comunidades do município, graças a Deus esses filtros chegam em boa hora, é muito complicado perfurar poços de agua em várzea, muitas vezes perdemos o acesso a agua de qualidade nos período de cheias, e com este filtro vamos solucionar isso definitivamente, obrigado governador Wilson Lima, por manter firme sua parceria com nossa gestão, estamos juntos!”*

A Funasa e o governo do Amazonas vão instar filtros em todo o interior do estado.