PREFEITO DO POVO DISCURSA NA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ

O prefeito do povo Herivaneo Seixas esteve nesta sexta-feira (07) na Câmara Municipal de Humaitá onde participou da Abertura oficial dos trabalhos legislativos deste ano de 2020. Na oportunidade o executivo municipal discursou no plenário onde relatou uma série de trabalhos realizados no ano de 2019.

Herivaneo Seixas destacou o crescimento econômico do município com o funcionamento dos Portos Masutti e Passarão, que geram emprego e renda para Humaitá, anunciou também o funcionamento do Frigorífico Amazonas que gerou mais de 150 empregos diretos, neste primeiro momento, citou ainda a conclusão do Anel Viário anunciada pelo governador Wilson Lima.

Em um breve relato falou de seu trabalho nestes últimos 03 anos de gestão, afirmando o quanto tem se dedicado a melhorar a vida do povo humaitaense.

SAÚDE – É impossível não ver a alegria das pessoas do interior ao receber internet banda larga, energia mais forte, agua tratada (Filtro Salta Z), escolas sendo recuperadas e construídas, postos de saúde funcionando, com atendimento e remédio, tudo interligado com a cidade através do atendimento online, que já está chegando nas comunidades. Agora vamos entregar 40 rabetas com canoas de alumínio aos agentes de saúde do interior, que também terão ao invés de cadernos e formulários, já utilizarão tablets, que vão dar celeridade nas informações, enviadas, sobre como está a saúde dos nossos irmãos ribeirinhos.

EDUCAÇÃO – vou entregar ainda este ano, 04 grandes escolas que já estão em construção na cidade, além de mais 08 novas que serão construídas no interior. Todas com mobílias novas no padrão MEC, com internet banda larga aos alunos e professores, o mundo está mudando e Humaitá também, só não ver quem não quer!

INFRAESTRUTURA – Mantive uma fábrica de asfalto no município ao longo dos meus três anos de gestão e os serviços de Tapa-Buracos estão sendo feitos, mesmo neste período de inverno, nossa malha viária, tem um fluxo muito grande de veículos circulando diariamente o que requer trabalho constante atenção, e isso temos procurado fazer. Calçadas, meio fio, sarjetas com drenagem em centenas de ruas, Humaitá nunca viu tantas manilhas sendo colocadas em locais que há dezenas de anos, as pessoas viviam com valas diante de suas casas, estamos mudando isso. Sei que sou criticado nas redes sociais, por pessoas cobrando manilhas nas suas ruas, talvez com medo de não serem lembradas, mas estamos fazendo tudo o que podemos, e vamos fazer ainda mais, até o fim do meu mandato. Vivo um governo onde tudo o que acontece, é culpa do prefeito, se cai uma chuva, se alguém atende mal, se a última rua do bairro não tem asfalto, se alguém invade um terreno, eu sou o culpado por tudo! Deus tem me abençoado e me dado forças para resistir a tudo com saúde e vontade para trabalhar.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Avançamos bastante nossos eletricistas trabalham dia e noite, para clarear as ruas e becos. Reforçamos as luminárias LED, aumentamos o número de lâmpadas em locais que não tínhamos há anos. Estendemos a iluminação até o Residencial Rio Madeira, e vamos colocar ainda mais, em ruas que estão recebendo posteamento.

FROTA DE VEÍCULOS – Estamos fazendo história no transporte municipal, jamais alguém conquistou tantos veículos novos em tão pouco tempo, já passamos dos 40 em três anos, e isso todos podem ver. Caminhões, Ônibus, Vans, Ambulâncias, Caminhonetes, Veículos pequenos, motocicletas, voadeiras, enfim…

ESPORTE E CULTURA – Todas as festas tradicionais receberam nosso apoio, mantivemos sempre o desejo de fazer bem feito, tudo o que nos foi possível, aniversários da cidade, virada de ano, festivais folclórico, Marcha para Jesus, festa de nossa padroeira, enfim..

Apoiamos o esporte, enviamos a maior delegação de atletas de nossa história, lutas marciais, capoeiras, futebol de campo e salão, jogos estudantis, Copa dos Rios, e agora trouxemos o futebol profissional onde temos 10 atletas que recebem para jogar, através do Genus Clube que está sediado em nossa cidade. Ginásios, campos Sociaty, Torneios diversos, intercâmbios e viagens esportivas enfim…

O prefeito do povo concluiu seu discurso agradecendo o apoio de todos os vereadores, pois sem eles nada seria possível, o executivo municipal destacou ainda que, tem muito a ser feito e que agora em 2020 continuará o trabalho iniciado desde o primeiro dia de seu mandato, finalizou agradecendo seus comandados e secretariados que, se entregam junto com ele na missão de administrar a cidade.

FOTOS: ASSESSORIA/CMH

*BY ACRITICA DE HUMAITA*