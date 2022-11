Dedei Lobo completou mais um ano de vida, com um dia marcado por comemorações surpresas, com destaque, um pomposo café da manhã no auditório da prefeitura municipal, com a presença de funcionários, secretários, vereadores, e familiares do gestor.

Dedei ganhou ainda uma comemoração especial com a presença dos amigos da bola que jogam com ele sempre ao longo da semana.

Fica aqui nosso registro de parabéns e sucesso ao nosso gestor municipal.