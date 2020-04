PREFEITO DE HUMAITÁ ESVAZIA PARTIDO DO PRTB E PODE ASSUMIR PTB A QUALQUER MOMENTO

Depois da repercussão generalizada de que o vice-governador Carlos Almeida havia perdido o Partido do PRTB no Amazonas para o presidente do legislativo estadual, deputado Josué Neto, a reação imediata a toda a base aliada do vice-governador, foi esvaziar o PRTB imediatamente, e todos os prefeitos e líderes políticos aliados do governo já começaram a pular fora do partido.

Um dos primeiros a sacar e esvaziar o PRTB no interior do estado foi o prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas que deve ser anunciado presidente do PTB no município a qualquer momento. Sua equipe de partidários que atuam na organização do partido para o executivo municipal já está compondo a diretoria partidária e recolocando os filiados, já no ‘novo’ partido, escolhido pelo vice-governador Carlos Almeida.

A determinação de posse provisória do PTB em Humaitá deve chegar ainda hoje, pois o prazo final para filiações de quem está ocupando mandato político se encerram hoje (03/04) em todo o Brasil.

A briga entre o vice-governador Carlos Almeida e o presidente da ALEAM deputado Josué Neto, está oficialmente declarada e as reações contrárias já estão acontecendo de ambos os lados.

QUEM GANHA E QUEM PERDE NESSA BRIGA

É cedo para apontar um vencedor, mas, é possível prever alguns efeitos colaterais oriundas desta disputa que para nosso estado não é nada boa. O deputado Josué Neto que de santo não tem nada, contraiu um câncer político prematuramente, com a esperança de que, consiga se lançar candidato a prefeito na maior cidade da região amazônica, mas se esqueceu que, se as eleições forem canceladas, o que deve ocorrer muito em breve, corre um alto risco de ficar sem mandato em 2022.

Para Carlos Almeida vice-governador, o baque foi grande, porém, oportunizou de forma antecipada quem são seus inimigos, em sua caminhada política. Esta revelação identificou um inimigo que, estava “atrás da moita” só esperando uma oportunidade para atacar sua presa. O governo do Amazonas e cheio de soldados inimigos, que apenas aguardam o posicionamento dos seus verdadeiros líderes, para implodir a gestão de Wilson Lima e Carlos Almeida, como fizeram com os ex-governadores, Amazonino, David Almeida e José Melo. Secretarias, e subsecretarias estão com centenas de camaleões, sobrevivendo e passando por vários governos, articulando intrigas e travando as ações dos governadores que estão no poder sorrateiramente, ao longo dos anos. Com o tiro certo do deputado Josué Neto, a verdade ‘nua e crua’ se tornou fato, restando somente, ficar alerta pois o veneno pode ser mortal.

CHAGUINHA/ACRITICA DE HUMAITÁ