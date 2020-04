Prefeito de Humaitá assina Projeto de Lei que concede aumento aos gestores municipais

Humaitá (AM) – O prefeito de Humaitá, Herivâneo Seixas, assinou na manhã desta segunda-feira (20), em seu gabinete, Projeto de Lei que reajusta a gratificação paga aos servidores ocupantes do cargo de Gestor Escolar da zona urbana.

A solenidade contou com a presença dos gestores municipais, secretários e outros convidados, que presenciaram um discurso emocionado do Prefeito Seixas, destacando a importância do trabalho de cada gestor na condução da educação municipal.

O prefeito fez questão de salientar que o valor da gratificação dos Gestores, que atualmente é de R$ 800,00, vem sendo o mesmo há quase quinze anos e somente agora, em sua gestão será reajustado em 50% (cinquenta por cento).

“Fico emocionado ao assinar um projeto de tamanha importância, reajustando uma gratificação que há quase quinze anos era paga no mesmo valor”, destacou o prefeito de Humaitá.

O Projeto de Lei 009/2020, será encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação.

TEXTO E FOTOS: ELIAS PEREIRA