Prefeito anuncia construção de 09 escolas no interior, e reformas de mais 18 unidades

O anúncio foi durante seu discurso na Abertura do Ano Legislativo Municipal, o prefeito do povo Herivaneo Seixas anunciou a construção de 09 escolas no interior e a reforma de mais 18 unidades, que já estão sendo licitadas, declarou o executivo municipal, diante dos parlamentares nesta sexta-feira (07) na Câmara Municipal do município.

Na cidade, o administrador destacou a construção de 03 grandes escolas em construção, localizadas no Residencial Rio Madeira, no Bairro de São Cristóvão e no Bairro de Nova Humaitá, próximo a caixa D’agua. O executivo acrescentou ainda, a construção de mais uma escola em alvenaria no interior, com duas salas de aulas na Comunidade do Engenho (Lago do Antônio), além de reformas nas escolas do Distrito de auxiliadora, com ampliação de mais três salas de aulas em anexo.

*”Vamos avançando todos os dias, mostrando o trabalho, melhorando a vida do povo, porque é assim que faço políticas públicas, com o objetivo sempre de fazer o melhor para o povo!”* destacou o prefeito, na tribuna da câmara.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ* l @ acriticadehumaita