Preços da carne dispara nos açougues em Humaitá, e o frango congelado tem ‘novo’ aumento

O aumento do consumo de carne branca no Estado pode refletir no novo reajuste de 10% no preço do quilo do frango congelado, donos de supermercados já confirmam este aumento que certamente já será repassado ao consumidor. Desde que a carne bovina disparou nas redes de supermercados em Humaitá os consumidores humaitaenses passaram a comprar mais frango e peixe, para diversificar o cardápio da semana.

Basta percorrer as redes de supermercados para constatar que o preço do quilo do frango congelado teve novos reajustes. “O aumento é reflexo do consumo no mercado internacional, a China está comprando tudo, com a defasagem do real em relação ao dolar”, revelou um empresário atacadista de frango no município.

Ele destacou que as vendas de carne branca nos últimos dias tiveram um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Diante do novo cenário promissor os distribuidores de frango em Humaitá deverão ampliar a produção para atender o mercado interno.

“A carne em Humaitá subiu quase 40% e o consumo diminuiu bastante nos últimos dias”, reclama um proprietário de açougue de nossa cidade, a procura por carne de primeira, reflete bem o inverso que hoje vivemos, antes, a carne com osso era bem menos procurada. Funcionários públicos residentes no município citam que, o desequilíbrio dos preços tem bagunçado todo o orçamento para este mês de dezembro.