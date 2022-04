POVO MURA SE MOBILIZA PARA A ASSEMBLEIA DE URUCURITUBA EM AUTAZES – É O SEGUNDO PASSO DA PRÉ-CONSULTA SOBRE EXPLORAÇÃO DE POTÁSSIO.

Algumas centenas de moradores indígenas de Autazes e Careiro da Varzea, pertencentes ao povo Mura, se deslocaram hoje, dia 04, para a Vila de Urucurituba, que fica em Autazes, para o segundo passo da Pré-Consulta ao Povo Mura que acontecerá por meio de uma Assembleia em Urucurituba, seguindo o Protocolo elaborado desde 2019. Os indígenas seguem um cronograma definido pelo Conselho Indígena Mura (CIM) e pela Organização das Lideranças Indígenas Mura de Careiro da Várzea (OLIMCV), representantes dos Mura no acordo firmado na Justiça Federal.

Um morador do município enviou as imagens a redação do Portal mostrando a movimentação dos indígenas para esta importante discussão sobre a exploração do Potássio em Autazes.

FONTE: FATOS E NOTÍCIAS