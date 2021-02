Porto x Juventus terá Cristiano Ronaldo em campo

Maior artilheiro da Liga dos Campeões da Europa com 134 gols em 174 jogos (0,77 gol/jogo), o português Cristiano Ronaldo estará em campo contra o Porto, rival dos tempos em que ele jogava no Sporting.

“Isso é o que realmente importa na Liga dos Campeões: o mata-mata. É quase como se outra competição começasse a partir deste ponto e todos têm de trazer o seu melhor desempenho porque qualquer detalhe faz diferença. Nos últimos dois anos fomos para casa mais cedo do que queríamos, mas continuamos mirando alto toda temporada e esse ano não é exceção. Amanhã (quarta) temos um jogo muito importante contra um time muito forte e só posso esperar que seja o começo de uma longa caminhada até a final. Respeito pelo adversário, ambição pela vitória e 100% de foco no objetivo. Vamos, garotos! Até o fim!”, escreveu ele, em inglês, no Instagram.

É importante lembrar que todas as mídias e plataformas digitais que o Esporte Interativo estava presente passaram a se chamar TNT Sports no dia 17 de janeiro de 2021. A nova marca de esportes da WarnerMedia fez esta integração para a produção de todo o seu conteúdo na América Latina e continua fazendo a transmissão do Campeonato Brasileiro, Liga das Nações (Nations League), Campeonato Italiano, além da Liga dos Campeões da Europa.

Fonte: Olhar Digital