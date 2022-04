Por meio do Idam, produtores do Amazonas terão acesso ao crédito rural do Banco do Brasil

Equipes de técnicos das 70 unidades locais irão atuar em todo o interior

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) firmou parceria com o Banco do Brasil para atuar como agente de crédito rural em todo o interior do Amazonas. A assinatura do termo aconteceu na terça-feira (19/04), na sede do Idam. O objetivo é possibilitar alternativas para que as famílias rurais possam acessar o crédito disponibilizado pela agência privada.

“Queremos expandir esse leque de opções de crédito para o produtor, e o Banco do Brasil será um parceiro estratégico. A partir do momento em que se injeta crédito e tecnologia estamos gerando boas perspectivas nos produtores, que querem cada vez mais ampliar sua produção. Por isso precisamos estar preparados, cada vez mais nos capacitando e fechando parcerias para atender às famílias rurais”, disse o presidente do Idam Tomás Sanches, ao destacar que a ideia é tornar o Amazonas autossuficiente na produção de alimentos.

Com a informatização e facilidade do atendimento virtual, o credenciamento do Idam para manusear o sistema facilitará o acesso dos produtores ao crédito rural. Todas as equipes técnicas das 70 unidades locais do Idam terão acesso à plataforma e poderão imprimir os contratos de qualquer lugar do estado onde há acesso à internet.

Para o gerente geral do Setor Público no Amazonas do Banco do Brasil, Raimundo Bahia, o acordo vem ao encontro do desenvolvimento do estado do Amazonas.

“Queremos levar o crédito rural até onde ele realmente é necessário para que possa haver produção, geração de emprego, renda e subsistência. Criar ferramentas para que a população rural tenha como se sustentar, se desenvolver e criar recursos onde ela está”, enfatizou Bahia.

O próximo passo será a realização de treinamento com as equipes técnicas do Idam que irão manusear a plataforma.

Pelo Idam, também estiveram presentes na assinatura do termo o diretor financeiro, Marcionei Oliveira; o gerente de crédito rural, Luiz Antônio; o analista de crédito Márcio Coelho; o chefe do Departamento Financeiro, Marcelo Silva; os gerentes das unidades locais de Maués e Silves, Eugênio Borges e Wallon Silva, respectivamente. Também participou da solenidade a gerente de relacionamento do Banco do Brasil – Setor Público Amazonas, Tatiany Ramos.

FOTOS: Kevyn Sousa/Idam