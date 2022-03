População de Apuí fez protesto pacífico pelas ruas da cidade até a Praça dos Tres poderes onde fica a sede do Forum no município.

Os motivos é em decorrência de um acidente ocorrido no final de semana onde uma jovem de 16 anos, Mikaelly Vitória foi brutalmente acidentada por um elemento embriagado identificado pela alcunha de Alex Melo de Abreu de 26 anos, que dirigindo um veículo gol ocasionou o óbito da jovem no local, na BR 319 esquina com Rua Manaus em Apuí.

O acusado após acidentar a jovem fugiu do local, mas foi preso pelas policias militar e civil por volta das 02h00 da manhã, tentando fugir para Matupí.

Após o flagrante delito o elemento suspeito foi preso e ouvido pelo delegado para abertura do inquérito de prisão e investigacão dos fatos. Ocorre que, o inquérito foi enviado ao judiciário as 10h30 de domingo, e as 14hs ja ocorreu audiencia de custódia do acusado, que com uma ficha extensa de crimes, logo foi solto pelo juiz da cidade, para que o acusado respondesse em liberdade, o que gerou descontentamento popular social em Apuí.

Diante da rapidez com que o caso avançou, amigos e familiares da vítima, organizaram protesto pacífico pelas ruas da cidade com faixas, cartazes até a frente do Forum local.

O elemento acusado fugiu da cidade temendo ser linchado e encontra-se em local ignorado segundo as informações enviadas a nossa redação.

Fica aqui o registro deste fato, e as cenas de protesto popular no município de Apuí no sul do Amazonas no final da tarde desta terça feira de carnaval. Agradecemos a colaboração do jornalista Vanderlei Alves que colaborou conosco com total suporte dos fatos.

Foto de Mikaelly Vitória