Policia militar prende dois assaltantes de posto de gasolina em Humaitá

Dois assaltos durante a madrugada de domingo em Humaitá

A polícia militar comandada pelo 2° Sargento PM E. De Macedo acabou de prender um dos elementos que participaram de dois assaltos em nossa cidade na noite deste domingo (22).

Dois elementos assaltaram o Posto de Gasolina Equador, que fica localizado em frente à UFAM durante a noite de domingo. A polícia militar foi informada do fato, onde empreenderam as buscas pelos assaltantes, e após algumas horas a Força Tática comandada pelo conseguiram pegar um dos elementos suspeitos, identificado como R. C. Assimin de 21 anos que confessou participação, e após interrogado identificou seu comparsa, A. M. Pessoa (Pichel) 19 anos, que conseguiu fugir na primeira abordagem.

A polícia militar foi informada através de denúncia do 190, que o elemento foragido (Pichel) estaria embarcando num barco com destino a zona ribeirinha para dar um tempo até que, as buscas se acabassem, porém, deu errado, confiram as imagens enviadas a nossa redação do momento da prisão do elemento, que ainda se jogou nas águas do Rio Madeira tentando fugir.

A polícia conseguiu prender os elementos suspeitos! Palmas para nossa briosa polícia militar do *4° BPM DE HUMAITÁ* comandada pelo Major PM Saif.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*