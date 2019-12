Polícia Militar, por meio do CPA Norte, realiza formatura geral para prestigiar policiais de destaque de 2019

O Comando de Policiamento de Área Norte (CPA Norte) realizou, na manhã desta quarta-feira (04/12), formatura geral dos policiais militares que se destacaram no ano de 2019. No evento, 30 policiais militares foram premiados com certificado e dispensa de oito dias pelos serviços prestados.

Segundo o comandante do CPA Norte, tenente-coronel Kélliton, agradeceu o empenho de todos os oficiais e praças pelo esforço em manter baixos alguns indicadores de criminalidade em suas subáreas e enfatizou que a política de valorização da tropa é diretriz do Comando Geral da Corporação e que ela deve ser praticada por todos os comandantes, mantendo o padrão dos serviços prestados no decorrer do mês de dezembro, em virtude da Operação Natal da Paz e festividades de virada de ano.

A solenidade foi prestigiada pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicom) subordinadas.