Polícia Militar Apreende Galões de Combustível que eram Comercializados Ilegalmente em Maués

#SEGURANÇA | A Polícia Militar de Maués Apreendeu na manhã de Segunda-Feira (09/12) Galões de Combustível que eram Comercializados Ilegalmente na Cidade. O Comando da Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias da Venda Ilegal de Combustível na Orla da Cidade, o combustível além de ser vendido ilegalmente era adulterado e estava sendo comercializado a um preço muito baixo.

A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até um Flutuante localizado na Orla da Cidade e ao fazerem uma Abordagem e uma Revista em algumas Embarcações, foi constatado a veracidade da denúncia, ao total foram apreendidos cerca de (2.900 Litros de Diesel Marítimo). No momento da abordagem os proprietários não se faziam presentes, mais em dado momento da revista, o proprietário de uma das embarcações chegou até o local com seu advogado, ao ser indagado sobre as notas fiscais do combustível o mesmo não tinha e também não soube explicar como estava sendo feito o armazenamento do combustível. Vários utensílios encontrados no local justificam a fundada suspeita de que ali existia venda ilegal de combustível.

Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente lavraram o Auto de Infração que comprova o Crime Ambiental cometido no local e todo o Diesel foi levado para ser apresentado ao 48° DIP onde será realizado todos os procedimentos cabíveis.

Fonte da Notícia: Jornal Maués em Dia