Polícia Federal e Receita Federal apreendem cerca de 250 kg de cocaína no porto

A Polícia Federal, por meio de uma ação conjunta promovida com a Receita Federal no porto de Itajaí/SC, realizou nesta sexta-feira (8/4) a apreensão de 250 kg de cocaína, que se encontravam em um contêiner com destino à Europa. A droga foi localizada durante uma fiscalização no terminal de contêineres.

A identificação da droga ocorreu por meio da seleção das cargas a serem inspecionadas mediante uso de critérios de gerenciamento de risco, juntamente com o emprego de equipamento de raio-x e cães farejadores.

Fonte: Chumbo Grosso Manaus