Polícia Civil prende líder de associação criminosa que desviou carga de televisores avaliada em R$ 380 mil

As equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (03/09), mandado de prisão temporária em nome de Emerson Vieira Fontes, de 42 anos, apontado como o líder de uma associação criminosa que furtou uma carga de televisores, avaliada em R$ 380 mil, de uma empresa situada no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano.

Segundo o delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, a ação policial ocorreu no bairro Aleixo, na zona centro-sul da cidade. De acordo com as investigações realizadas em torno da ocorrência, no dia em que o crime foi cometido, a carga de televisores estava saindo da capital para outro estado quando foi desviada pelo grupo criminoso.



“Emerson já é o quarto infrator cuja prisão nós efetuamos em decorrência desse caso. Os demais membros do grupo, identificados como Fábio Renato Rodrigues Catique, 39; Lecio Fabiane Caxeira de Oliveira, 47; e Raimundo Wilson Vargas, 40, já foram presos ao longo do primeiro semestre deste ano. Entretanto, os policiais civis seguem em diligências para identificar se há outros envolvidos neste delito”, afirmou o delegado Goes.

Investigações – Conforme o titular da Especializada, a carga de televisores era transportada com rígido padrão de segurança, sendo acompanhada pela seguradora, por meio do controle de lacres da empresa produtora, passando pela transportadora, até a chegada ao destino final. No entanto, Emerson teria recrutado pessoas para participarem desse processo, o que facilitou ao burlar o esquema o esquema de segurança do processo.

Prisão – O infrator foi preso em um condomínio residencial na zona centro-sul de Manaus. Em posse dele, foram encontrados selos que são utilizados para garantir a integridade de cargas transportadas, o que indica a participação dele no delito.

Procedimentos – Emerson foi indiciado por furto qualificado e associação criminosa. Ao término dos trâmites cabíveis no prédio da Especializada, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

FOTOS: Alailson Santos e Divulgação/PC-AM

