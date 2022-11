Poliana Rocha faz desabafo após passar por situação desesperadora que em navio com Leonardo: “Morrendo de medo”

Poliana Rocha assustou os seguidores, na noite desse domingo (27), ao fazer um desabafo. Ela está viajando no Cruzeiro Cabaré, onde Leonardo e o filho Zé Felipe foram algumas das atrações musicais, mas nem tudo saiu como o esperado. A mãe do cantor ficou preocupada com as turbulências que está sofrendo no mar.

Através do Instagram, a influenciadora digital revelou que ela está preocupada com a instabilidade do clima: “Gente, estamos aqui no nosso quarto, o navio vai começar a andar, mas tá uma chuva e eu to com aquele negócio trancado, morrendo de medo”, começou Poliana.

Em seguida, a mãe de Zé Felipe gravou um vídeo para mostrar como estava a varanda do quarto dela na embarcação. Nas imagens, os seguidores perceberam que o navio estava balançando bastante. A influenciadora perguntou a Leonardo se ele estava com medo e o músico respondeu: “Tô com o c* que não passa uma jaca”, afirmou

