PLATAFORMA ORIGINAL DO PORTO DE HUMAITÁ JÁ SAIU DE MANAUS

Aguardada com ansiedade o elo de ligação que foi derrubada ao fundo do rio Madeira, apos uma balsa com pedras bater na plataforma.

Este “elo” apos ser resgatado do fundo do rio, foi levado a Manaus, mas o DNIT exigiu que a mesma voltasse e fosse recolocada novamente como é seu projeto original.

A plataforma saiu de Manaus e deve chegar este final de semana em nossa cidade.

Esta boa noticia é que nossa unidade portuária que está paralisado há mais de um ano, volte a funcionar novamente.

