PF prende dois com mais de cem mil em notas falsas

Dois homens foram presos, pela Polícia Federal (PF), após serem flagrados com mais de R$ 100 mil em cédulas falsas. A prisão aconteceu no momento em que eles saiam de uma agência dos Correios, no município de Ji-Paraná.

Um dos presos, identificado como Caique M.A., relatou para aos policiais que comprou as notas falsas pela internet, através de um perfil no Facebook.

Segundo a Polícia, o dinheiro chegou em Ji-Paraná via Correios e estava dentro de uma caixa de papelão.

No total, foram apreendidas 63 folhas de R$ 100, 252 folhas de R$ 20, 150 folhas de R$ 50 e 249 folhas de R$ 10, totalizando R$ 100.380,00 em notas falsas.

Os dois receberam voz de prisão, e foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde ficaram à disposição da justiça.