PF INVESTIGA TRÁFICO INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS HUMANOS

Operação Plastina apura suposto tráfico internacional de órgãos humanos.

MANAUS/AM – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (22/02/2022), a Operação Plastina, por meio da qual são investigados fatos relacionados a possível prática do crime de tráfico internacional de órgãos humanos.

A ação da Polícia Federal visa cumprir 02 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAM, sendo um na residência do investigado e outro no Laboratório de Anatomia de uma Universidade do Estado, bem como 01 mandado de afastamento de função pública.

Segundo as investigações, o investigado enviou órgãos humanos plastinados para Cingapura. A Plastinação é o procedimento técnico e moderno da preservação de matéria biológica, que consiste basicamente em extrair os líquidos corporais (água e soluções fixadoras) e os lipídios, através de métodos químicos, substituindo-os por resinas plásticas como silicone, poliéster e epóxi, resultando em tecidos secos, inodoros e duráveis.

Há indícios de que foi postada uma encomenda contendo uma mão e três placentas de origem humanas, de Manaus com destino à Cingapura, cujo destinatário é um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de natureza humana.

Se condenado, o investigado poderá responder, na medida de sua responsabilidade, pelo crime de tráfico internacional de órgãos humanos, com pena de até 8 anos de reclusão.

O nome da operação é uma alusão ao procedimento utilizado pelo investigado para conservar os órgãos traficados.

NOTA DE IMPRENSA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS