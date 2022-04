PF e Serviço de Imigração dos EUA prendem foragido carioca procurado por triplo homicídio

Com base em informações da Polícia Federal, o Serviço de Imigração dos EUA prendeu, em Miami, um cidadão carioca, foragido há quase 20 anos, que se encontrava na lista de Difusão Vermelha da Interpol a pedido da Justiça Brasileira. A prisão ocorreu na tarde desse domingo (3/4).

O preso, natural do Rio de Janeiro, é acusado de ser responsável por um acidente de trânsito, ocorrido em março de 2003, na Barra da Tijuca/RJ, que culminou com a morte de três jovens. O caso teve bastante repercussão na época e ganhou notoriedade no país quando o pai de uma das vítimas criou uma organização não governamental que luta pela conscientização dos motoristas e contra a impunidade nos crimes de trânsito, com papel decisivo na aprovação da Lei 11.705/08, a chamada Lei Seca.

A localização e prisão do acusado foram realizadas pelas autoridades americanas graças à atuação conjunta dos policiais federais.

No ato da prisão, no Aeroporto de Miami/EUA, o foragido portava passaporte israelense com outro nome e embarcava em voo para Israel, país para o qual fugiu logo após o crime e adquiriu nacionalidade na tentativa de permanecer foragido da justiça brasileira.

A prisão foi devidamente cumprida e, após as formalidades de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional americano até a extradição definitiva para o Brasil, onde poderá ser condenado a pena de até 12 anos de prisão em regime fechado.