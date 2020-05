PF E EXÉRCITO RECUPERAM VEÍCULOS QUE IAM PARA BOLÍVIA

A Polícia Federal, em mais uma ação da Operação Fronteira Fechada, com o apoio do Exército Brasileiro, deparou-se com indivíduos tentando cruzar o rio com dois veículos suspeitos.

O fato ocorreu na noite de quinta-feira (07.05) durante patrulha fluvial na região conhecida como Bananeiras, no Rio Mamoré.

No momento da abordagem, elementos empreenderam fuga abandonando os barcos e os veículos. Uma verdadeira operação de guerra foi montada para a retirada dos veículos do local, que adentrou a madrugada já da sexta-feira (08.05), contando com apoio da Força Nacional e Unesfron, foram apreendidos na ação um veículo Toyota Hilux e um Hyunday Santa Fé. Os veículos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal para as demais providências.