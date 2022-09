PF apreende R$ 61 mil em espécie com irmã de candidata a deputada estadual, no AM

A Polícia Federal apreendeu R$ 61 mil em espécie com uma mulher, no Amazonas, na manhã desta terça-feira (27), durante a “Operação Eleições 2022“. Segundo a PF, ela é irmã de uma candidata a deputada estadual.

A apreensão aconteceu dentro de uma aeronave que partiria do Aeroclube do Amazonas, um porto particular localizado em Manaus. De acordo com a PF, o avião tinha como destino o município de Anori, no interior do estado.

Os policiais federais encontraram as notas de R$ 100 e R$ 200 na mala de mão da passageira. “Esta é irmã de uma candidata a deputada estadual”, afirmou a PF. O órgão divulgou o nome da candidata.

A Polícia Federal apreendeu o dinheiro e instaurou inquérito policial. Conforme o órgão, até o momento, a origem dos valores não foi comprovada.

Operação Eleições 2022

Operação da PF visa prevenir e reprimir a prática de crimes eleitorais. O órgão intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus.

Os agentes também estão presentes em algumas cidades do interior do estado.

Fonte: G1