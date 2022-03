Pesquisa científica: FVS-RCP retoma reuniões mensais com pesquisadores internos sobre Vigilância em Saúde

Reuniões são realizadas pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da FVS-RCP

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), retomou, nesta sexta-feira (25/03), as reuniões mensais com os pesquisadores internos na sede da instituição.

Por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP/FVS-RCP), os pesquisadores se reúnem para discussões técnicas e científicas da pesquisa e ensino aplicados à Vigilância em Saúde com o objetivo de fortalecer a produção científica na instituição.

O diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, destaca que é preciso fortalecer a produção científica da Vigilância em Saúde. “A FVS-RCP dispõe da gerência dos bancos de dados da saúde e é possível destacar indicadores e detectar tendências. Então, a nossa estratégia é fortalecer o trabalho científico”, afirma Daniel.

Segundo o coordenador do NEP, Timóteo Watanabe, os pesquisadores atuam para buscar diferentes formas de produção de pesquisas. “Estamos compartilhando outros métodos de financiamento e formas de produção de pesquisa, que possam gerar produtos que possam ser publicados cientificamente, mas também gerem melhorias internas”, destaca o coordenador.

Pesquisa – O Núcleo de Ensino e Pesquisa da FVS-RCP (NEP/FVS-RCP) tem o intuito de fortalecer a pesquisa científica da instituição. Entre as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo corpo de pesquisadores relacionadas à Vigilância em Saúde estão: “Análise de risco e Vigilância em alimentos e água”; ‘Direito Sanitário”; “Doenças imunopreveníveis; “Vigilância de doenças e agravos não transmissíveis” e “Vigilância, ecoepidemiologia e controle de doenças endêmicas”.

Referência – A FVS-RCP é a primeira fundação pública estadual do país a reunir as vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária e laboratorial. O órgão funciona, para atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

