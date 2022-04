PC-AM prende homem por roubo majorado a um posto de combustível

Para tentar ludibriar a polícia, infrator invadiu uma residência, mas logo foi capturado

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), cumpriu, na terça- feira (05/04), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de Anderson Da Silva Albuquerque, 26, pelo crime de roubo majorado. A ação policial ocorreu na rua Projetada, bairro Castanhal, naquele município.

De acordo com os policiais civis lotados naquele município, o crime ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano, por volta de 0h15, em um posto de combustível da cidade, e contou com o envolvimento de outros dois indivíduos, que estão sendo investigados pela polícia.

“As diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas, informando sobre o paradeiro de onde se encontrava o infrator. Com base nisso, eles se dirigiram ao endereço”, disseram os policiais.

Ainda conforme os policiais civis, ao chegar no local, Anderson avistou a viatura e adentrou um bar e, ao perceber que as equipes se aproximavam, para tentar se livrar da prisão, invadiu uma residência, mas logo foi capturado.

Procedimentos – O homem vai responder por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário.