PC-AM prende dois homens, recupera motocicleta roubada

Os infratores responderão por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 77ª Delegacia Interativa de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), prendeu, na sexta-feira (18/02), Andriel de Oliveira Silva, 23, e Erison Silva de Aquino, 26, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação ocorreu naquele município.

De acordo com o delegado Renato Santos Simões, titular da unidade policial, os infratores tomaram posse de uma motocicleta que havia sido roubada e tinham a intenção de vendê-la.

“Eles ocultaram o veículo, produto de crime, e alteraram as características no intuito de revenderem. Durante as diligências, localizamos a motocicleta no interior da residência de um deles. Na data de hoje, conseguimos restituir o veículo para a proprietária”. Afirmou Renato Simões.

Procedimentos – Andriel e Erison responderão por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles permanecerão na carceragem da DIP, a disposição da Justiça.