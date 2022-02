PC-AM destaca avanços institucionais para a segurança do Amazonas

Sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz foram implementados novos mecanismos de combate à criminalidade na capital e no interior

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) promoveu, em dois anos, inúmeras ações que marcaram de forma positiva a instituição. Trabalhando sempre em prol da melhoria da Segurança Pública do Estado, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022, inovações, conquistas e grandes operações, que resultaram em prisões, apreensões de drogas e armamentos, merecem destaque.

Sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e do delegado-geral adjunto Tarson Yuri Soares, as atividades promovidas pela PC-AM, em dois anos, combateram fortemente a criminalidade na capital e no interior do Amazonas.

De acordo com Emília Ferraz, com incentivo do governador Wilson Lima, nesses dois anos, a Polícia Civil trabalhou arduamente em todas as esferas do Estado, conquistando um ambiente digno aos profissionais da instituição, além de mais segurança e bem-estar para a população.

“Desde o início da nossa gestão, estamos trabalhando sem parar para conquistar, ainda mais, melhorias na Segurança Pública do Amazonas. Esses anos foram marcantes para a PC-AM, pois obtivemos êxito em boa parte das nossas operações e trabalhos desempenhados, juntamente com as demais Forças de Segurança”, disse ela.

A delegada-geral reforça, ainda, o apoio do governador Wilson Lima, por meio do programa Amazonas Mais Seguro, que viabiliza recursos, como armamento e viaturas, para que as ações policiais sejam exitosas e tragam uma pronta resposta para a sociedade.

Resoluções – De acordo com dados da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos (Drad) da PC-AM, em 2020, foram apreendidas, na capital, mais de 12 toneladas de entorpecentes. Em 2021, foram tiradas de circulação, aproximadamente, 13,3 toneladas, gerando um aumento de 4,64%.

No interior, o resultado das políticas implementadas pela instituição, que visam combater o narcotráfico no Estado, gerou um aumento de 177,74% nos números de drogas apreendidas nos últimos dois anos. Em 2020, foi apreendida uma tonelada de entorpecentes e o número cresceu para quatro toneladas, em 2021.

Além disso, o número de inquéritos policiais remetidos à Justiça aumentou. Em 2020 foram 8.572 e, em 2021, cresceu para 9.091, um crescimento de 6%.

O número de armas apreendidas no interior também teve um aumento significativo. Em 2020, eram 540 e no ano de 2021 foram 568 armamentos, indicando um aumento de 5,19% com relação ao ano interior.

Inovações – Em 2020, a PC-AM criou novas unidades e núcleos policias para dar mais celeridade aos trabalhos. Entre as inovações, destaca-se a criação da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), que cumpriu as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e promoveu um destaque maior à apuração desses crimes.

Além da Deccor, foi inaugurado, em agosto daquele ano, o Núcleo de Combate ao Feminicídio, nas dependências da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS); e no mês de outubro, houve também a criação da Delegacia Especializada em Repressão à Crimes Cibernéticos (Dercc), com o intuito de investigar e elucidar crimes do universo virtual.

Programas digitais – No ano passado, a PC-AM inovou no âmbito da tecnologia, com a implementação do Sistema Integrado de Gestão de Documentos (Siged) e dos Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE). Na capital, os sistemas foram implementados entre os meses de abril a junho. No interior, a implementação do PPE foi iniciada no mês de setembro daquele ano.

Além disso, as DIPs também receberam conexão de internet gratuita, em banda larga e via satélite por meio do programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), assegurado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A instituição efetivou em julho de 2021, a Delegacia Virtual (Devir), que permite a todo cidadão maior de idade registrar Boletim de Ocorrência (BO), por meio de dispositivos eletrônicos com acesso à internet.

Inteligência – Em dezembro do mesmo ano, a PC-AM criou o Departamento de Inteligência de Polícia Judiciária – DIPJ/PCAM. O espaço conta com o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e o sistema de interceptação telefônica Guardião.

O Guardião é capaz de gravar conversas telefônicas realizadas por meio de aparelhos grampeados mediante autorização judicial. Já o laboratório de tecnologia, fortalece as investigações contra crimes que afetem a ordem tributária e a administração pública.

Ainda no mesmo mês, a estrutura operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) abarcou o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), com o intuito de gerir os demais recursos especiais no que tange a parte tática operacional da Segurança Pública do Estado.

Grandes operações – Em 2020, foram deflagradas grandes ações policiais, que tiveram repercussão e encerraram o ano de maneira positiva. Entre elas, destaca-se a Operação Mamon, coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e considerada a maior operação contra o tráfico de drogas já registrada na história do Estado.

Ao todo, em duas fases de trabalho, foram apreendidas mais de seis toneladas de entorpecentes, além de 20 veículos, uma lancha, duas balsas, um jet ski, joias e o montante de R$ 3 milhões em espécie, pertencente a uma organização criminosa. O prejuízo ao crime organizado foi estimado em R$ 100 milhões.

Loading...

Entre outras operações do ano de 2020, destacam-se a Flora Amazônica, Ega e Kambeba.

Em 2021, a PC-AM deu continuidade aos trabalhos e deflagrou novas operações em conjunto com as demais Forças de Segurança, que resultaram na prisão de diversos indivíduos, contribuindo na redução de circulação de entorpecentes e armas de fogo, proporcionando mais segurança à população.

Entre elas, a delegada-geral citou as operações: Interior Mais Seguro, Acéfalo, Cetros, Medusa, Refino, Rainha do Solimões, Coalizão Pelo Bem e Cidade Mais Segura

O trabalho não para – Em apenas dois meses de 2022, foram deflagradas oito operações entre capital e o interior. Entre os meses de janeiro e fevereiro, foram realizadas a Operação Double Tap, que desmantelou uma organização criminosa e deu um prejuízo de R$ 36 milhões à criminalidade; a Operação Poseidon, que teve como alvos uma organização criminosa que financiava a pirataria em Coari; a Operação Demolidor, em Silves, combatendo o tráfico de drogas; e a Operação Fio da Meada 2, realizada na capital, que resultou na apreensão de 200 quilos de cabos de cobre que eram vendidos de forma ilegal por comerciantes de Manaus.

A Operação Bastet, ocorrida em janeiro deste ano, resultou na recuperação de 77 gatos que eram mantidos em um lar inapropriado, na zona leste de Manaus, e contou com apoio do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Em fevereiro deste ano, também ocorreu a Operação Sanguessuga, que prendeu em flagrante uma quadrilha responsável por furtar um posto de combustível na zona norte da capital, gerando um prejuízo estimado em R$ 650 mil.

Em 2022, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) deflagrou a segunda fase da Operação Rainha do Solimões, iniciada em 2021. Na primeira fase, a PC-AM apreendeu uma tonelada de drogas, avaliadas em R$ 8 milhões.

Na segunda parte da operação, as equipes do DRCO se deslocaram até Goiânia, em Goiás, e efetuaram a prisão de um narcotraficante conhecido como ‘Boy’, de idade não revelada, pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O infrator era procurado nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Amazonas.

Caso Lucas – Entre as ações policiais de destaque, Emília ressaltou a Operação Lucas 8:17, que investigou, desde 2021, a morte do sargento do Exército Brasileiro (EB) Lucas Ramon Guimarães, que tinha 29 anos. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A ação teve início no dia 21 de setembro daquele ano, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão na casa dos mandantes do crime, os empresários Joabson Agostinho Gomes, 38, e Jordana Azevedo Freire, 40. No dia 22 de novembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, a fim de efetuar a prisão de Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, apontado como autor dos disparos que vitimou o sargento.

Em fevereiro deste ano, foi deflagrada a terceira e última fase da operação, que identificou a participação de outros três envolvidos no crime: Kamylla Tavares da Silva, 23; Kayandra Pereira Castro, de idade não revelada; e Romário Vinente Bentes, 32.

“A missão da PC-AM é sempre trazer bons resultados, elucidando casos e trazendo uma resposta favorável. Estamos sempre atuando em prol da segurança e contra a criminalidade”, declarou a delegada-geral.

Ajuda humanitária – Em janeiro de 2020, a Polícia Civil atuou fortemente na entrega de cilindros de oxigênio, medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para unidades de saúde do Estado, por ocasião da pandemia da Covid-19.

Bem-estar – O Departamento de Controle e Avaliação (DCA) da instituição, garantindo a assistência aos seus trabalhadores, inaugurou, em fevereiro de 2021, o Centro de Saúde e Bem-estar, oferecendo serviços de fisioterapia e odontologia aos servidores.

Ao longo do mesmo ano, foram realizadas campanhas de vacinação para os policiais civis e colaboradores da instituição, ocasião em que foram disponibilizadas vacinas da H1N1, hepatites A e B, tríplice Viral, tétano e entre outras.

De agosto a novembro de 2021, o departamento promoveu, também, a Caravana da Saúde, que levou atendimentos médicos, psicossociais, fisioterápicos e de enfermagem aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e às Delegacias Especializadas de Manaus. Ao todo, foram realizados mais de 1.500 atendimentos em todas as 49 unidades policiais da capital.

Economia – Conforme o relatório da auditoria da Controladoria Geral do Estado (CGE-AM), a Gerência de Transportes (Getran) da Polícia Civil adotou medidas que se destacaram e atenderam de forma satisfatória aos requisitos legais, que foram reconhecidas como boas práticas de gestão.

Entre elas está a implementação da portaria normativa n° 001/2020, que determina uma maior comunicação entre os setores da PC-AM, que permitiu maior controle sobre a utilização da frota dos veículos. No que diz respeito à manutenção da frota no ano de 2020, houve uma economia de R$ 1,1 milhão.

Já sobre o consumo de combustível, entre fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, foram gastos R$ 8,2 milhões, perfazendo um total de 1,8 milhão de litros. Entre janeiro de 202