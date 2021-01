Paulo Roberto assume a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

O advogado Paulo Roberto é o novo titular da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPIR/MMFDH). Antes de chegar ao MMFDH, Paulo Roberto ocupava o cargo de assessor especial do ministro Milton Ribeiro, no Ministério da Educação (MEC).

“Recebi com muita alegria o convite da ministra Damares Alves para assumir a secretaria. Pretendo inicialmente fazer um diagnóstico das políticas públicas já implementadas e só depois de conhecer, estabelecer estratégias e os rumos que desejo dar à secretaria”, apontou o secretário.

Paulo Roberto disse ainda, que vai seguir as diretrizes estabelecidas pela ministra Damares Alves e destacou que o tema igualdade não tem lado.

“A igualdade não tem lado, não tem ideologia é uma temática basilar. É dever do Estado, como diz o artigo 2º do Estatuto da Igualdade Racial, dever do Estado e da sociedade promover a igualdade racial. Vamos seguir todas as diretrizes da ministra, e fazer o que nós pudermos fazer para auxiliar e fazer o ministério avançar”, enfatiza Paulo Roberto.

O secretário pontua ainda os principais desafios que deve encontrar em sua gestão à frente da SNPIR. “Pretendemos trabalhar para que todos os brasileiros possam ter o mínimo, as populações que não têm visibilidade possam ser também contempladas. É um desafio do combate ao preconceito. Às vezes você discrimina porque não conhece, então vamos trabalhar isso junto à educação”, disse.

O secretário Paulo Roberto é advogado, especialista em ciência política, comunicação social, docência do ensino superior e tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.