Paulo André define quem vai indicar para o paredão.

Em menos de 24 horas de liderança no BBB22, Paulo André já definiu quem será seu ‘alvo’.

Durante a manhã deste sábado (26), Paulo André revelou qual participante do BBB22, ele pretende colocar no paredão. O bate papo aconteceu com Arthur Aguiar na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

“Não sei em quem você vai votar, mas vou colocar a Linna. Tu indicou a Linna, eu e o Lucas já estava, e a casa foi na Larissa, por exemplo. O Paredão não tem como ser nós três [Arthur, Lucas e Larissa]”, diz o PA.