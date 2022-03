Parceria entre Idam e Sema leva regularização ambiental a produtores familiares

Iniciativa promove ações relativas ao CAR, Cartão do Produtor e DAP em comunidades do município

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema), deu início a uma série de ações de emissão de Cadastro Ambiental Rural (CAR), atualização do Cartão do Produtor Primário (CPP) e Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) em Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus). A iniciativa visa beneficiar produtores familiares das Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Madeira e do Juma.

Segundo a gerente da unidade local do Idam em Novo Aripuanã, Karolyne Weckner, a primeira série de atividades, realizada entre os dias 22 e 27 de fevereiro, atendeu um público de aproximadamente 100 produtores da RDS do Juma. A próxima ação já está agendada para o período de 22 a 30 de março, na Comunidade São Luiz, na RDS Rio Madeira.

“Neste mutirão também oferecemos palestras sobre o plano de manejo, principalmente o início das atividades do projeto Amazonas Mais Verde. Nosso objetivo é aproveitar alguns planos de manejo que estão desativados na área do rio Aripuanã, vamos auxiliá-los na reativação para que possamos usá-los no projeto Amazonas Mais Verde. Houve também a inclusão de pessoas no CAR coletivo da reserva para que possam ter acesso ao Crédito Rural 2022”, delineou Karolyne.

CAR – O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. O cadastro é essencial para a comprovação de regularidade ambiental.

FOTOS: Divulgação/Idam