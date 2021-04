Parceria Coren-AM e Cruz Vermelha Amazonas intensifica ações de apoio aos profissionais de enfermagem durante Abril Verde

A campanha tem como objetivo trabalhar a prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho

Durante o mês abril é realizada a “Campanha de Prevenção de Doenças e Acidentes de Trabalho” denominada Abril Verde. A campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o grave problema das centenas de milhares de acidentes de trabalho que ceifam vidas no Brasil e no mundo. Diante do cenário caótico causado por uma das maiores crises sanitárias do mundo, mais do que nunca o Abril Verde se faz importante pois quer trazer saúde e a prevenção para dentro do local onde os profissionais passam grande parte do seu tempo para obter seu sustento, e o tema se torna ainda mais relevante em meio à pandemia de Covid-19, onde os números de mortos e infectados não param de subir e os trabalhadores da saúde continuam expostos e vulneráveis.

E é com esse objetivo que o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira Amazonas (CVB-AM), vêm desenvolvendo um trabalho psicossocial e educacional com esses profissionais que estão alocados nas instituições de saúde que atuam no combate a COVID-19 no Amazonas.

Parceria

Este trabalho em parceria com a CVB-AM vem acontecendo desde o ano passado, e está sendo intensificado neste ano. Durante este mês de abril as atividades estão voltadas para o Abril Verde. O projeto acontecerá em nove estabelecimentos de saúde, e irá atender prioritariamente aos profissionais de enfermagem das unidades de saúde (auxiliar, técnico e enfermeiros), podendo estender-se aos demais quadros de colaboradores. Dentre as atividades previstas estão a realização de rodas de conversa, apoio psicossocial, palestras e exercícios laborais para relaxamento com os profissionais.

Toda a programação tem colaboração técnica e operacional dos colaboradores da Cruz Vermelha Brasileira, que disponibilizam profissionais de psicologia, enfermagem, nutrição, entre outros, juntamente com os membros da comissão de enfrentamento ao COVID-19 do Coren-AM. As palestras promovidas terão como tema o autocuidado, a prevenção de DORT/LER (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e lesões por esforços repetitivos), prevenção de acidentes, regras de biossegurança e alongamento no trabalho.

Para o Presidente do Coren-AM, Dr Sandro André, é de extrema importância que a Comissão de Enfrentamento esteja envolvida e prestando apoio aos profissionais. “Sabemos que ocorrem muitos casos de acidentes e contágios no ambiente de trabalho e isso é ainda maior na área da saúde, os profissionais estão correndo risco constante, principalmente nesta pandemia. O número de profissionais da enfermagem que perderam suas vidas por contaminação da COVID-19 chegou a 82 este mês, um número muito alto em relação aos outros estados do país. Por isso nos preocupamos e zelamos para que todos os nossos profissionais recebam todo suporte necessário. Infelizmente muitos perderam suas vidas ou ficaram com sequelas durante esse período de pandemia, profissionais esses que se dedicam tanto para cuidar da população e acabam às vezes devido a rotina cansativa adquirindo enfermidades, o objetivo dessa campanha é oferecer assistência devida através de atividades que levem os profissionais de enfermagem a se sentirem amparados e confortados.” declarou Sandro André.

Em memória

No dia 28 de abril, é comemorado o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”, mas a Campanha se estende durante o mês todo. A data foi criada em 1948 e tem como objetivo principal reduzir os acidentes de trabalho, os danos causados à saúde e bem-estar do trabalhador e promover a conscientização da população, dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações e federações a respeito da importância da segurança e da saúde do trabalhador.

A programação do Coren-AM para Abril Verde nas instituições de saúde teve início nesta segunda-feira (12) e vai até o dia 30 deste mês.

Outras Ações

O Coren-AM e a Cruz Vermelha Amazonas vem atuando em conjunto desde o ano passado realizando diversas ações para ajudar profissionais da enfermagem no período da pandemia, como mutirão de testagem rápida aos profissionais da enfermagem, arrecadação e distribuição de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e capacitação profissional.