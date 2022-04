A esperança é a ultima que morre, em Manicoré o jargão popular ganha força no meio social, quando o assunto é sobre a malha viária da cidade. Prometida para ser recuperada no ano de 2021 moradores reclamam das promessas não cumpridas pelo gestor atual. Esta ano de 2022 é o famoso, “Ano dos milagres” e com isso tudo pode acontecer…