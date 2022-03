Pacote do Governo do Estado para infraestrutura inclui obras nas áreas de educação, saúde e segurança

Obras contemplam melhorias na estrutura da UEA no interior e construção de hospitais e maternidade

O novo pacote de obras lançado pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (14/03), com investimentos no valor de R$ 1,1 bilhão, contempla melhorias de infraestrutura nas áreas de educação e desporto, saúde e segurança pública.

Na educação, serão executadas obras da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em sete municípios, sendo Apuí, Tapauá, Barcelos, Careiro, São Paulo de Olivença, Fonte Boa e Urucará. Os investimentos somam R$ 7.526.754,57.

No segmento de esporte e lazer são 34 obras, com investimentos de R$ 30.847.578,57. As intervenções contemplam o Parque Aquático e Kartódromo na Vila Olímpica de Manaus; iluminação dos estádios Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina); construção de área de esporte e lazer no São Jorge; e a revitalização de campos de futebol na capital e interior.

Serão 17 obras de saúde, com investimento de R$ 122.916.000,00. Entre as melhorias estão a construção dos hospitais de Manacapuru e de Tabatinga, além da maternidade da zona norte de Manaus; a segunda etapa da reforma do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Machado; a reforma do Hospital Francisca Mendes; e a reforma de sete Centros de Atenção Integral à Crianças e ao Adolescente (Caics) e de três Centros de Atenção ao Idoso (Caimis).

Entre as novas obras estão ainda a construção do Hospital Veterinário do Amazonas, em Manaus; a construção de feiras, como a do Careiro da Várzea; obras culturais, como a reforma do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo; e o Pointview, localizado próximo a ponte Jornalista Phelippe Daou, que consiste em uma área turística idealizada pelo Governo do Amazonas para fomentar o turismo na região.

O pacote de obras contempla também investimentos de R$ 87.808.339,68 na área de segurança pública, com reforma de delegacias e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) do interior e reforma do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e reestruturação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Fazem parte do pacote ainda obras sociais orçadas em R$ 20.818.292,07. Está prevista a reforma do Centro Comunitário em Terra Preta do Limão, em Urucurituba; do Centro de Convivência da Família da Zona Leste, do Centro Social da Aparecida e do Centro Social do Parque Bittencourt; e a reforma do Escritório Local de Sustentabilidade e Gestão Compartilhada (ELO) Cajual.

FOTOS: Arthur Castro/Secom