PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19 QUE HAVIA SIDO INTERNADO, RECEBEU ALTA, E JA ESTÁ EM SUA RESIDENCIA

Apos grande repercussão nas redes sociais em Humaitá sobre a internação de um “caminhoneiro” que estaria apresentando todos os sintomas característicos do COVID-19 dezenas de pessoas nos cobraram a confirmação das informações que relatavam nos grupos de Whatasapp em nossa cidade.

O vazamento de fotos e informações a cerca do caso notificado foi bastante comentado durante todo o dia, o que provocou nossa equipe de reportagem a averiguar a veracidade dos fatos. No primeiro momento gravamos vídeo reportagem sobre o fato divulgado nos grupos de whatsapp após conversarmos com secretario Cleomar Scandolara sobre a veracidade das informações espalhadas nas redes sociais. Como aqui em Humaitá os comentários são bastante imprecisos e grande parte são FAKE NEWS, divulgamos a confirmação da existência do paciente que estaria na unidade hospitalar do município.

Durante a tarde por volta das 16h30 se deslocamos até o hospital para sabermos mais informações a respeito do caso divulgado. Não fomos recebidos pela direção do hospital, porém por telefone o secretario de saúde Cleomar Scandolara nos informou que o paciente ja havia recebido alta, após constatação de que, o quadro clínico do paciente (Motorista) era na verdade um histórico de bronquite asmática, por isso foi liberado para ficar em observação em sua residencia.

Quanto ao resultado dos exames divulgado por outro veículo de informação não foi informado a nossa redação. Não sabemos qual o motivo, porém segundo a nota divulgada o “Exame de COVID-19” realizado em Porto Velho constou resultado negativo. Vale ressaltar que, o teste realizado em Porto Velho, foi um teste rápido, e que novos testes deverão ser efetuados seguindo protocolo do Ministério da Saúde.

*Até a manhã desta quarta-feira, o site Acrítica de Humaitá, não recebeu a informação do resultado negativo realizado ela SEMSA do paciente citado na reportagem.