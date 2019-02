“Os poderes sao independentes e harmonicos. e o nosso objetivo e contribuir com o governo, declarou

Durante a leitura da Mensagem Governamental e a abertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o presidente da Casa deputado Josué Neto (PSD) afirmou que o objetivo do Parlamento é contribuir com o novo Governo nesse momento político e priorizar o respeito e a harmonia entre os Poderes.

“O Poderes são diferentes, independentes e harmônicos. Nessa Casa, independente se a colega deputada e o colega deputado estiverem na base ou oposição do Governo, são pessoas que dentro dos seus ideais vão contribuir com o governador Wilson Lima para que os amazonenses tenham a partir desse novo momento a garantia de um maior desenvolvimento econômico e social”, afirmou.

Josué enfatizou que, assim como o governador foi escolhido pela vontade do povo, os 24 deputados estaduais chegaram às suas posições pela vontade popular, com a bancada renovada em 50%, cada um com seu valor e orientação política, mas com a certeza que desejam trabalhar buscando o melhor para o povo do Amazonas.

Saúde

Na leitura da mensagem, o governador afirmou que dedicará quatro anos de sua vida para transformar o Executivo em uma administração ágil, moderna e eficiente para o bem de todos e pediu apoio dos deputados para encontrar caminhos que sanem os problemas da saúde no Estado. “Durante muito tempo vimos um descaso, uma falta de compromisso com as áreas prioritárias para o bom funcionamento do Amazonas. Peço que os parlamentares nos ajudem a encontrar soluções para sanar os débitos da saúde”, disse.

O presidente garantiu que os parlamentares estão dispostos a ajudar o Governo para que o Estado passe do ‘marco 0 para o 100’. “Estamos aqui todos os dias e muitos de nós utilizam a quinta, a sexta, o sábado e o domingo para se fazerem presentes nos sessenta e um municípios, porque temos a sensibilidade de entender, solicitar e indicar tudo o que for bom para o nosso povo”, declarou Josué.