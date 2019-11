Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves e Projeto Tocando a Alma realizam apresentações em Manaus

A Orquestra do Abrigo Moacyr Alves e o Projeto Tocando a Alma realizarão uma programação diferenciada nos meses de novembro e dezembro em Manaus. Levar o encanto e a magia do Natal por meio da música será um dos atrativos das apresentações da Orquestra neste final de ano.

Programação:

Novembro

A primeira apresentação será direcionada para os pacientes e funcionários do Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, no dia 22 de novembro, às 9h, e no Centro Educacional Inteligente, às 17h30.

Uma apresentação especial acontecerá no dia 23 de novembro, às 9h, na Unidade Básica de Saúde Fátima Andrade.

No dia 24 de novembro, a partir das 14h, a Orquestra realizará a abertura do Campeonato Amazonense de Bandas e Fanfarras no Sambódromo de Manaus.

Para dar um pouco de alegria aos pacientes e familiares, nos dias 28 e 29 de novembro, o Projeto Tocando a Alma realizará as seguintes apresentações: no Hospital e Pronto-Socorro da Criança- Zona Sul no dia 25 de novembro, às 16h; na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) no dia 28 de novembro, às 14h; e no dia 29 de novembro, às 16h, no Hospital e Pronto-Socono Hospital da Criança da Zona Oeste.

Para encerrar as apresentações do mês de novembro, a Orquestra se apresentará no dia 27 de novembro, às 17h, na Aldeias Infantis SOS Manaus; e no dia 30 de novembro, às 8h, na Faculdade Fametro.

Dezembro

Para dar início às apresentações no mês de dezembro, a Orquestra estará na Coordenadoria da Infância e Juventude no dia 04 de dezembro. Dando prosseguimento se apresentará na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) no dia 5 de dezembro, às 14h; na Secretaria de Serviço e Cidadania do município de Presidente Figueiredo no dia 10 de dezembro; e no auditório do CETAM, no dia 13 de dezembro, às 8h30, para a participação na programação do Juizado da Infância e da Juventude.

No dia 16 de dezembro, a Escola Municipal Erasmo Augusto de Araújo, acompanhará a apresentação às 8h e 14h. * O público presente no Hospital Universitário Francisca Mendes e Pronto Socorro da Criança da Zona Oeste assistirão a apresentação no dia 17 de dezembro, às 9h e 15h, respectivamente.

No dia 18 de dezembro, às 9h, será a vez do Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu e às 14h do mesmo dia no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM). Às 16h, também acontecerá uma apresentação para os pacientes, familiares e funcionários do Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Sul. * A instituição Dagmar Feitosa receberá a apresentação no dia 19 de dezembro, às 19h; além da Maternidade Ana Braga às 16.

O Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS) Silvério Tundis e o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Araújo receberão, no dia 20 de dezembro, às 10h e 15h.

Para alegrar a festa de natal, no dia 21 de dezembro, a Orquestra realizará uma linda apresentação no Abrigo Moacyr Alves.

Para encerrar as apresentações do mês de dezembro, a Orquestra se apresentará no dia 23 de novembro, às 14h, na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, às 14h, e na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) no dia 26 de dezembro, às 14h.

Atualmente, a orquestra conta com cerca de 80 participantes, dentre eles crianças, adolescentes e adultos do Abrigo Moacyr Alves.